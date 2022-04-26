Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що влада Хорватії відмовилася організувати авіапереліт із Загреба висланих з країни співробітників російського посольства. Москва назвала такі дії "підступними" і "знущанням". Про це повідомляє прес-служба МЗС рф.

За словами Захарової, офіційний Загреб відмовив росії у здійсненні авіарейсу з метою евакуації дипломатів із сім'ями.

"Змушені констатувати, що уряд Хорватії із завзятістю, гідною кращого застосування, продовжує розвивати антиросійську лінію, наполегливо і планомірно руйнує двосторонні відносини, буквально опускаючись до підступності", - йдеться в заяві.

Захарова каже, що "у своїй войовничій русофобії офіційний Загреб дійшов до того, що у недипломатичній формі, порушуючи пристойність та стандарти міжнародного спілкування" відмовив рф у здійсненні авіарейсу.

Нагадаємо, 7 квітня влада Хорватії вирішила вислати з країни ряд російських дипломатів, наслідуючи приклад інших країн-членів ЄС і НАТО. Таке рішення Загреба стало реакцією на повідомлення про масові вбивства російськими військовими мирних жителів в Україні.