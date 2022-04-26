"Неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух країни" - Зеленський [ Редагувати ]
У вівторок, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що можна знищити стіни, але неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух.
Дух наших воїнів. Дух усієї країни.
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