Сьогоднішні російські ракетні удари по півдню Одеської області свідчать про наміри Кремля розпочати наступ на новому напрямку - в районі української Бессарабії. Однак це лише прискорить військову та політичну поразку росії.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"рф заявляє про те, що потрібно окупувати Молдову і сьогоднішні удари ракетами по нашому південному регіону, може свідчити про намір РФ додати до напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії", - заявив він.

За словами Арестовича, військово-політичне керівництво України цілком розуміє цю загрозу і перебуває на постійному зв'язку з сусідами.

"Ми знаємо, що робити. А російському керівництву можу передати: додавання ще одного напрямку наступу просто прискорить вашу військову поразку тут та політичну поразку у світі", - наголосив представник Банкової.