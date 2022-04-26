Арестович розповів про наміри росії почати наступ на Бессарабію [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Сьогоднішні російські ракетні удари по півдню Одеської області свідчать про наміри Кремля розпочати наступ на новому напрямку - в районі української Бессарабії. Однак це лише прискорить військову та політичну поразку росії.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
"рф заявляє про те, що потрібно окупувати Молдову і сьогоднішні удари ракетами по нашому південному регіону, може свідчити про намір РФ додати до напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії", - заявив він.
За словами Арестовича, військово-політичне керівництво України цілком розуміє цю загрозу і перебуває на постійному зв'язку з сусідами.
"Ми знаємо, що робити. А російському керівництву можу передати: додавання ще одного напрямку наступу просто прискорить вашу військову поразку тут та політичну поразку у світі", - наголосив представник Банкової.
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