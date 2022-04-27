Українські військові збили російський високоточний ударний безпілотний літальний апарат "Куб-БЛА". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У березні окупанти вперше використали цей БЛА у Київській області.

Перевагами комплексу, за словам росыян, є прихований запуск, висока точність бомбометання, безшумність та простота у користуванні.

Але саме такий "аналоговнєт' успішно вчора "дезорієнтували" фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили піхотинці на Луганщині. Не слухайте роспропаганду, все їхнє "унікальне" озброєння дуже добре горить, падає та тоне".

Військові додають, що БПЛА такого типу представлений на міжнародній виставці озброєння у 2019 році, а у березні 2022 року, на Київщині, російські окупанти вперше здійснили бойове застосування даного безпілотника.