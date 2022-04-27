Білоруські депутати ухвалили у двох читаннях законопроект, який передбачає страту за замах на вчинення терактів. Документ підготували для "стримуючого впливу на деструктивні елементи", а також для "демонстрації рішучої боротьби" з тероризмом, повідомила прес-служба білоруської Палати представників (нижньої палати парламенту).

Голова Палати представників Володимир Андрійченко стверджує, що в країні продовжують діяти "деструктивні сили", які нібито намагаються "розхитати ситуацію", спровокувати "внутрішньодержавну нестабільність та конфлікти".

Не зупиняючись ні перед чим, вживаються дії з виведення з ладу залізничного обладнання та колій, об'єктів стратегічного значення, підпалу житлових будинків, підриву автотранспорту в місцях масового відпочинку та скупчення людей.

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Білорусь - єдина країна в Європі, де діє смертна кару. На референдумі 1996 року білоруси проголосували (80,5% "за"), щоб залишити найвищу міру покарання.

У 2021 році Олександр Лукашенко заявив, що в країні можна провести окреме всенародне голосування щодо скасування смертної кари. 17 березня 2022 року Комітет міністрів Ради Європи вирішив припинити співпрацю з Білорусією. МЗС Республіки заявило, що це рішення "поставить на паузу" їхню взаємодію з низки питань, у тому числі на тему смертної кари.

Нагадаємо, що у березні Генпрокуратура Білорусії порушила кримінальну справу проти радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича за заклики підривати залізничні колії, які ведуть до Білорусі. Цей заклик пролунав на тлі російського вторгнення до України.