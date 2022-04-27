Європейська комісія виступила з ініціативою припинити на рік всі мита на весь український експорт до країн Євросоюзу. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті комісії.

Ця пропозиція "покликана допомогти збільшити експорт України до ЄС". На початку березня Україна припинила експорт соціально важливих продуктів.

Єврокомісія запропонувала сьогодні призупинити на один рік ввізне мито на весь український експорт до Євросоюзу. Пропозиція, яка є безпрецедентним жестом підтримки країни, яка перебуває у стані війни, також передбачає призупинення на один рік усіх антидемпінгових та захисних заходів ЄС, які діють щодо українського експорту сталі.

В Єврокомісії розраховують, що ця ініціатива допоможе полегшити складне становище українських виробників та експортерів в умовах воєнного вторгнення Росії.

У 2014 році Україна та ЄС уклали угоду про вільну торгівлю, яка передбачала усунення торгових бар'єрів. При цьому деякі тарифи та квоти на певні категорії товарів не були включені до тексту угоди. Документ набув чинності у 2017 році.

Нагадаємо, що Велика Британія скасувала всі мита на товари з України.