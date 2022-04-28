Запорізьку атомну електростанцію перевели на мінімальний рівень потужності для забезпечення тільки власних потреб. Про це повідомляє "Енергоатом".

Вона тимчасово знаходиться під контролем окупантів. Причиною цього стало пошкодження високовольтної лінії.

На південному напрямку було пошкоджено високовольтну лінію 330 кВ. Через це АЕС почала працювати лише для власних потреб.