"росія запустила по Києву 5 ракет. Це говорить про її ставлення до ООН" - Зеленський [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішні ракетні удари по Києву. За словами глави держави, окупанти випустили по українській столиці п'ять ракет.
"І сьогодні одразу по завершенню наших переговорів (з генсеком ООН - ред.) у Києві у місто полетіли російські ракети. П'ять ракет. І це говорить про справжнє ставлення росії до глобальних інституцій, про намагання принизити ООН. А отже, вимагає відповідної потужної реакції", - наголосив Зеленський.
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