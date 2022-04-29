Глава Пентагону розповів, яка зброя стане для України вирішальною в битві з рф на Донбасі [ Редагувати ]
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Міністр оборони США Ллойд Остін розповів про важливість у протистоянні українських військових російському вторгненню в боях на Донбасі мати зброю, здатну бити на далекі відстані. Глава Пентагону вважає, що такі засоби ураження стануть вирішальними в наступній битві.
Про це повідомляє глава Міноборони США на спільному брифінгу з канадським колегою Анітою Ананд.
Глава Пентагону заявив, що враховуючи щільну забудову на Донбасі, протистояти просуванню противника і не допускати його захід в населені пункти ефективніше, завдаючи ударів заздалегідь, щоб не доходило до вуличних боїв. Для цього ЗСУ потрібна відповідна зброя.
"Що буде вирішальним у цій наступній битві, це вогонь на далекі відстані", - сказав він.
Також Остін наголосив, що президент США Джо Байден запросив у Міноборони 16 мільярдів доларів для військової допомоги Україні "в майбутні вирішальні тижні".
"Цей додатковий запит включає в себе ще 6 мільярдів доларів для ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки України, яка допомагає нам закуповувати зброю і системи для України", - сказав глава Пентагону.
Міністр також закликав Конгрес скоріше схвалити запит про надання Україні 33 мільярди доларів.
У Пентагоні додали, що Штати поставлятимуть Україні зброю настільки швидко, наскільки це можливо.
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