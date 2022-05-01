Україна відмовляємося від радянської зброї і переходить на натівські зразки - Залужний [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якої заявив про перехід на натівські зразки зброї. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Сьогоднішня телефонна розмова з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі дала можливість у черговий раз звірити годинники щодо постачання озброєння, боєприпасів та техніки до України.
Формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї знаходяться під постійним суворим контролем.
Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо.
Валерій Залужний також поінформував генерала Міллі про важку ситуацію на сході нашої держави, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля та найбільш боєздатні угруповання.
Про те, що відбувається на фронтах 1 травня можна почитати тут.
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