На півдні України ЗСУ знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби і 42 окупантів [ Редагувати ]
На південних рубежах оборони України Збройні сили України знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1", 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку і 42 загарбники. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
- На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій. Ворог не маючи активності у просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли.
- При нових спробах розвідування обстановки безпілотниками, противник втратив ще 2 "Орлани-10" на Миколаївщині. Влучання наших підрозділів були нищівними.
- На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".
- Черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку - серверну з телекомунікаційним обладнанням.
- Додатково світ став чистішим на 42 рашисти.
- По Одесі знов завдано ракетного удару. Цього разу з окупованої території Криму, ракетним комплексом "Бастіон" випущено 3 ракети "Онікс", які влучили у злітно-посадкову смугу. Руйнування призвели до неможливості подальшої експлуатації ЗПС. Постраждалих немає.
- Корабельне угруповання противника продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря, та погрожує нанесенням ракетних ударів по всій території України.
Про те, що відбувається на фронтах 1 травня можна почитати тут.
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