Президент росії володимир путін розпорядився здійснити виплати до 9 травня ветеранам та інвалідам Другої світової війни, які мешкають на окупованих територіях України, по 10 тисяч рублів (4200 грн) в якості одноразової виплати. Про це йдеться у відповідному указі.

Гроші ветеранам переведуть у травні. Крім жителів "звільнених територій України" (окупованих рашистами - ред.) гроші мають отримати ветерани, які живуть в ОРДЛО.

Нагадаємо, що в окупованому Генічеську на Херсонщині окупанти видають пенсіонерам по 10 тисяч рублів.