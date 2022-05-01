На окупованих територіях ветеранам Другої світової війни видають по 10 тисяч рублів [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін розпорядився здійснити виплати до 9 травня ветеранам та інвалідам Другої світової війни, які мешкають на окупованих територіях України, по 10 тисяч рублів (4200 грн) в якості одноразової виплати. Про це йдеться у відповідному указі.
Гроші ветеранам переведуть у травні. Крім жителів "звільнених територій України" (окупованих рашистами - ред.) гроші мають отримати ветерани, які живуть в ОРДЛО.
Нагадаємо, що в окупованому Генічеську на Херсонщині окупанти видають пенсіонерам по 10 тисяч рублів.
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