"Кидали своїх людей заради пральних машин": Зеленський про російських військових [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський назвав російських військових варварами. Він розповів, що солдати рф кидають своїх побратимів заради мародерства.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.
Трусливі варвари. Вони кидали своїх людей, щоб винести пральні машинки з домів, телефони, одяг і кидали свої поранених людей.
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