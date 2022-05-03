Зеленський вперше з початку війни виступив перед Радою (фото, відео) [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до Верховної Ради України по відеозв'язку перед і докладно розповів про те, що увійде до нового пакету військової допомоги на суму 300 млн фунтів стерлінгів ($375 млн).
Для відбиття російської агресії Україна засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), у тому числі обладнання для глушіння сигналу GPS, мобільні станції радіолокації (РЛС) контрбатарейної боротьби, а також прилади нічного бачення.
Главі британського уряду відповів та вперше з початку війни виступив перед Верховною Радою Володимир Зеленський.
Подякував лідеру Великої Британії Борису Джонсону та всьому народу Сполученого Королівства. За слова, які ми чуємо. За дії, які ми бачимо. За підтримку, яку ми відчуваємо. За допомогу, яку ми реально отримуємо. За перемогу, яку ми разом точно здобудемо!
Також звернувся до наших народних депутатів, які є частиною великого українського війська. Ваш фронт – це законодавче поле, на якому ви маєте працювати для нашого народу, для кожного з нас, для нашої держави, для нашої перемоги. Як наша армія, як і вся країна. Працювати 24/7. Без вихідних, без зайвих емоцій, гасел тощо. Сьогодні у нас із вами одна партія, і ця партія - Україна. Одна фракція - Україна. У нас одна монобільшість – Україна. Єдина, сильна, незалежна.
Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що українська армія не проводить операцій на території росії.
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