В Україні перенесли День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні [ Редагувати ]
Верховна Рада перенесла день пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 9 на 8 травня і перенесла вихідний день. Саме 8 травня відбулася капітуляція нацистської Німеччини.
Як зазначають автори проекту, Друга світова війна 1939-1945 років, розв’язана двома злочинними тоталітарними режимами, стала найбільшою трагедію людства в ХХ столітті. Україна під час цієї війни зазнала незліченних жертв і руйнувань.
"Збереження і належне вшанування пам’яті жертв Другої світової війни є важливою складовою політики національної пам’яті в Україні. Не менш важливою її складовою є відзначення внеску українського народу в перемогу над нацизмом. Ця перемога щороку відзначається в європейських державах 8 травня - в День капітуляції нацистської Німеччини. Цього ж дня по всій Європі шанують пам’ять полеглих у Другій світовій війні", - йдеться в документі.
Однак в Україні День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні досі відзначається 9 травня.
"Відзначення в Україні Дня перемоги 9 травня є нелогічним і неприйнятним, особливо після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. Україна має вшановувати пам’ять полеглих і відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з усією Європою і всім цивілізованим світом 8 травня. А 9 травня - разом з державами-членами Європейського Союзу відзначати День Європи", - зазначається в документі.
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