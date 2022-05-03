Окупанти вдарили ракетами по гірському району Закарпатської області [ Редагувати ]
Фото: Обозреватель
У вівторок ввечері, 3 травня, окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в гірському районі Закарпатської області. На місці працюють рятувальні служби.
Про це повідомляє Закарпатська обласна військова адміністрація.
Так, голова ОВА Віктор Микита сказав:
На місці працюють служби, уточнюємо інформацію про пошкодження і можливі жертви.
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