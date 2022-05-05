Шольц анонсував візит Бербок до України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що голова німецького МЗС Анналена Бербок планує відвідати Україну.
Про дати та деталі візиту канцлер Німеччини поки не розповів.
Крім Бербок Україну також планує відвідати представник Бундестагу Бербель Бас.
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