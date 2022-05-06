В Україні з початку війни загинули 223 дитини [ Редагувати ]
"Станом на ранок 5 травня 2022 року понад 631 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії РФ. За офіційними даними загинули 223 дитини, поранено понад 408", - йдеться в повідомленні.
Найбільше дітей постраждало в:
у Донецькій області - 139,
Київській - 116,
Харківській - 95,
Чернігівській - 68,
Херсонській - 46,
Миколаївській - 44,
Луганській - 37,
Запорізькій - 27,
Сумській - 17,
Києві - 16,
Житомирській - 15.
В Україні з початку повномасштабного вторгнення росії загинули 223 дитини. При цьому понад 408 дітей отримали поранення в результаті російської військової агресії.
по темі
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні постраждали більш як 617 дітей
Ще 389 неповнолітніх отримали поранення
Російські війська в Маріуполі другий день продовжують наземний наступ на металургійний завод "Азовсталь"
У росіян виникли проблеми з логістикою, що теж стало наслідком невдалого планування