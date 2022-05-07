Російські війська завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Внаслідок двох російських ударів у Красноградській громаді постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Постраждали навколишні будівлі та автомобілі. За попередніми даними, загиблих та поранених немає.

Крім цього, що російські окупанти продовжують нищити з артилерії цивільну інфраструктуру Харківщини. За минулу добу рашисти трибі обстріляли Харківа з РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район (ХТЗ).

Також з артилерії обстрілюють селище Золочів. Місцеві посадовці закликають жителів громади терміново знайти укриття і без нагальної потреби не залишати сховищ.

Нагадаємо, що на Харківщині окупанти підірвали три автомобільні мости, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ.