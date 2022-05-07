У Донецькій області минула ніч пройшла з масованими обстрілом по всій лінії фронту та ударами по містах в тилу. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Facebook.

Найбільше постраждав Бахмут - там окупанти здійснили авіаобстріл.

Є один загиблий, також є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою. В місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено - 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

В Малотаранівці під Краматорськом поранення отримали 2 людини, пошкоджено 7 житлових будинок, крамницю і клуб.

По Дружківці окупанти завдали авіаудару - пошкоджено 4 багатоповерхівки, школу, автостоянку і приміщення підприємства. Інформації про постраждалих немає.

Також щонайменше одна людина поранена в Дробишевому під Лиманом. Під вогнем також Костянтинівка - там наслідки обстрілів уточнюються

Всю ніч тривали обстріли на Світлодарському та Очеретинському напрямках. В Очеретиному частково перебито електропостачання.

Глава Донецької ОВА зазначив, що під ранок окупанти спробували атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках - обидві атаки ЗСУ відбили. На Мар’їнському напрямку ворог залучав авіацію, а на Авдіївському - "Гради".