Надавала окупантам житло: депутату сільради в Харківській області оголосили підозру [ Редагувати ]
Прокуратура оголосила про підозру в пособництві державі-агресору депутату сільради в Харківській області. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Її звинувачують у наданні російським окупантам житла в домівках цивільних.
За даними слідства, діючий депутат та секретар сільради у тимчасово окупованому російськими військовими с. Кутузівка активно співпрацювала з агресором.
Так, вона, використовуючи свою посаду, надала доступ військовим рф до житлових приміщень будівлі управління державного підприємства, забезпечувала окупантів житлом, яке належить місцевим мешканцям.
Також підозрювана доводила до населення вказівки окупантів, зокрема щодо обов’язкового носіння білих пов’язок.
7 травня депутата затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.
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