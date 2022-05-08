"Україна говорить з Хорватією однією мовою" - Зеленський [ Редагувати ]
В неділю, 8 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна говорить з Хорватією однією мовою – мовою цінностей та боротьби за свободу.
Обговорили з Прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем посилення санкційного тиску на росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни. А також Інтеграцію України до ЄС, захист енергетичної свободи Європи. Дякую за змістовні перемовини!
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