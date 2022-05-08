Які враження у першої леді від зустрічі з українцями?

Перша леді Сполучених Штатів Америки відвідала українських біженців. Джил Байден зараз із візитом у Словаччині. Вона приїхала до Східної Європи із чотириденним візитом. Розпочала подорож з Румунії. Там завітала на американську військову базу, а також до школи, яка прийняла українських втікачів. Які враження у першої леді від зустрічі з українцями - розповість Світлана Чернецька.

Це державна школа в Бухаресті. В ній прийняли майже 50 дітей з України. Усі вони втекли від війни на батьківщині. Їм виділили два класи, де уроки проводяться українською. Ще кілька місяців тому ці сім'ї й уявити не могли, не лише що житимуть в столиці Румунії, але й тут познайомляться із першою леді США.

Ці долоньки діти розмальовують кольорами українського та румунського прапорів. З початку війни кордон цієї країни перетнули 850 тисяч тимчасово переміщених українців. Більшість - поїхали далі, але близько 80-ти тисяч перечікують війну тут.

За цим столом школярі малюють світ без війни. Тут усміхнене сонце, великий торт зі свічками і повітряні кульки. Обом першим леді - і американській, і румунській - зовсім не звикати до такої шкільної атмосфери.

І Джил Байден, і Кармен Йоганніс - вчительки англійської мови. І неабияк подивувалися знанням маленьких українців.

Я вивчив англійську завдяки ютюбу, а ще у садочку.

Дружину американського президента вразили історії українок, які похапцем з дітьми покидали міста під звуки бомбувань. Пані Байден раніше працювала з підлітками з емоційними вадами, тож говорила про роль вчителів, які допомагатимуть впоратися з такою травмою та повернути дітям почуття нормальності. А ще вона розхвалювала румунів, які відкрили свої домівки для втікачів.

Джил Байден, перша леді США:

Ми вже говорили про це за обідом, наскільки чудово проявив себе народ Румунії у цій ситуації. Справді.

Кармен Йоганніс, перша леді Румунії:

Ми почуваємося більш захищеними, коли знаємо, що американці нас підтримують. Ми живемо зараз у дуже напруженій ситуації, тому добре бути об'єднаними.

Наостанок українські діти заспівали високоповажним гостям румунський гімн, а також вже легендарну стрілецьку пісню.

А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.

А зараз дружина американського президента вже у сусідній Словаччині. Тут теж збирається зустрітися з тимчасово переміщеними українцями.