"У Запоріжжі заборонили евакуацію": новий фейк від російських пропагандистів [ Редагувати ]
російські пропагандисти вигадують нові фейки про евакуацію в Запоріжжі і заборону провайдерів супутникового телебачення в Одесі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
В Міноборони рф заявили, що "у Запоріжжі адміністрація заборонила евакуацію цивільного населення. Будь-які спроби мешканців залишити місто жорстко присікаються бойовиками батальйонів тероборони, а тих громадян, які чинять найменший опір, піддають фізичному насиллю.
Також російські пропагандисти розповідають про те, нібито в Одесі заборонили роботу провайдерів супутникового телебачення.
В міноборони рф повідомили, що "з метою обмеження інфопростору в Одесі заборонили роботу провайдерів супутникового телебачення, що транслюють російські та молдовські канали", - розповідають в ЦПД.
Нібито мешканців примушують демонтувати супутникове обладнання, а всіх незгідних вивозять у невідомому напрямку.
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