російські пропагандисти вигадують нові фейки про евакуацію в Запоріжжі і заборону провайдерів супутникового телебачення в Одесі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

В Міноборони рф заявили, що "у Запоріжжі адміністрація заборонила евакуацію цивільного населення. Будь-які спроби мешканців залишити місто жорстко присікаються бойовиками батальйонів тероборони, а тих громадян, які чинять найменший опір, піддають фізичному насиллю.

Також російські пропагандисти розповідають про те, нібито в Одесі заборонили роботу провайдерів супутникового телебачення.

В міноборони рф повідомили, що "з метою обмеження інфопростору в Одесі заборонили роботу провайдерів супутникового телебачення, що транслюють російські та молдовські канали", - розповідають в ЦПД.

Нібито мешканців примушують демонтувати супутникове обладнання, а всіх незгідних вивозять у невідомому напрямку.