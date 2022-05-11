У Слов'янську окупанти завдали удару по складу з аміачною селітрою (фото) [ Редагувати ]
Російські війська завдали удару по складу з аміачною селітрою в Слов'янську на Донеччині. Про це повідомляє мерія прифронтового міста, а люди викладають у соцмережі фото хмари незвичного кольору.
Через ризик хімічного отруєння людей просять обмежити перебування на відкритому повітрі та закрити вікна як мінімум на добу.
Нагадаємо, що зранку 11 травня російські війська завдали ракетних ударів по двох мікрорайонам Слов'янська Донецької області.
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