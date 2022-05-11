Під Ізюмом на Харківщині українські десантники збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомив пресофіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Ковченко.

Щойно зенітниками 95 ОДШБр в райні Ізюму, з ПЗРК "Перун", знищено ворожий вертоліт Ка-52.

Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Загалом було вироблено близько 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.

Гелікоптер Ка-52 "Алігатор"

За даними Генштабу на ранок 11 травня окупанти втратили в Україні 160 гелікоптерів та 199 літаків.

Днем 11 травня Командування Десантно-штурмових військ повідомило, що українські захисники збили російський ударний вертоліт Мі-24.