Під Ізюмом десантники збили російський гелікоптер Ка-52 [ Редагувати ]
Під Ізюмом на Харківщині українські десантники збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомив пресофіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Ковченко.
Щойно зенітниками 95 ОДШБр в райні Ізюму, з ПЗРК "Перун", знищено ворожий вертоліт Ка-52.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було вироблено близько 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Гелікоптер Ка-52 "Алігатор"
За даними Генштабу на ранок 11 травня окупанти втратили в Україні 160 гелікоптерів та 199 літаків.
Днем 11 травня Командування Десантно-штурмових військ повідомило, що українські захисники збили російський ударний вертоліт Мі-24.
по темі
Львівські десантники 10 травня збили російський ударний вертоліт Мі-24. Це вже п’ятнадцятий російський вертоліт, збитий саме підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну
Збройним силам України відправлять 11 гвинтокрилів російського виробництва, які призначалися для афганської армії
На Харківщині Збройні сили Укарїни звільнили населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в вечірньому зведенні 10 травня
На Харківщині українські військові збили ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ
У бою з російськими окупантами загинув один із найкращих льотчиків України, колишній командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС України Ігор Бедзай. Полковник Ігор Бедзай загинув 7 травня.
У неділю, 8 травня, російські загарбники основні зусилля зосереджували на знищенні аеродромної інфраструктури на півдні країни й Чорноморській операційній зоні. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні