"Екстрадиція Шарія в Україну може тривати приблизно рік" - Венедиктова [ Редагувати ]
Процес екстрадиції в Україну блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді, може тривати до року. Про це свідчить заява генерального прокурора України Ірини Венедиктової під час телемарафону.
Процес екстрадицій дуже довгий завжди. За максимально позитивного процесу це може йти 3-6 місяців, а так, ця історія може йти і до року. Для нас важливо йти до кінця.
Також вона наголосила, що зараз проросійський блогер перебуває не під арештом, а у процедурі екстрадиційного арешту та видачі.
по темі
Процес екстрадиції в Україну блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді, може тривати до року
За словами генерального прокурора, в Україні існує велика градація, окремо воєнні злочини та злочини, які дотичні до них
Багато українців зараз шукають житло для оренди. Однак деякі, всупереч війні, бажають заживитися на інших
Президент України Володимир Зеленський заявив, бажання вести будь-які перемовин з рф зникає з кожним містом, де фіксуються випадки звірств, вчинених російськими окупантами
У середу, 11 травня, в Харківській області десантники з Житомира збили російський розвідувально-ударний вертоліт