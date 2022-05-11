Багато українців зараз шукають житло для оренди. Однак деякі, всупереч війні, бажають заживитися на інших. Так, біля станції метро Лівобережна здають порожню квартиру без ремонту і навіть сантехніки за 10 тисяч гривень на місяць. Таке оголошення з'явилося в Facebook.

Автор оголошення вказала, що в ЖК "Каховська" здається трикімнатна квартира за 10-15 хвилин ходьби від станції метро Лівобережна. Умов там немає абсолютно ніяких - "голі" стіни без найменшого натяку на комфорт.

Квартира 80 кв. м., 8 поверх, стан після будівельників, у квартиру заведена вода, електрика, опалення, стоїть унітаз. У самому ЖК відмінна інфраструктура, охорона.

Також там зазначено, що ціна для такої квартири "більш ніж приземлена". За "голі" стіни та повну відсутність меблів власник квартири хоче щомісяця отримувати 10 тисяч гривень. Здати таке житло готові людям з тваринами, що особливо повеселило користувачів мережі.

Ціна хороша. Це ж ексклюзивний лофт без світла і розеток. Як все квартиронаймачі люблять", "не ганьбіться - це кошмар, тварин сюди не заселиш, а ви про людей і за такі гроші, совісті немає!", "Та хоч 5-ти кімнатну, ви що, взагалі совість втратили, під час війни такі ціни ставити за бетон?

Дивне оголошення обурило українців. Користувачі відзначили, що за такі гроші в столиці можна знайти житло з меблями та всім необхідним для комфортного проживання.