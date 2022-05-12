На сьогодні росія являється найпрямішою загрозою світовому порядку. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише CNN.

Через її варварську війну проти України та тривожний пакт з Китаєм.

росія сьогодні є найпрямішою загрозою світовому порядку з її варварською війною проти України та тривожним пактом з Китаєм та їх закликом до нових та дуже довільних міжнародних відносин.

З відповідною заявою глава Єврокомісії виступила в Токіо на 28-му саміті ЄС-Японія, під час якого на порядку денному була їхня підтримка України. Там також присутній і голова Європейської ради Шарль Мішель.

Наша співпраця в Україні має вирішальне значення в Європі, але вона також важлива в Тихоокеанському регіоні, і ми також хочемо поглибити наші консультації щодо більш наполегливого Китаю. Ми вважаємо, що Китай має стати на захист багатосторонньої системи, від якої він виграв у розвитку своєї країни.

Своєю чергою він підкреслив, що "ті, хто несе відповідальність за військові злочини, мають бути і будуть притягнуті до відповідальності".