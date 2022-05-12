"росія - найпряміша загроза світовому порядку" - голова Єврокомісії [ Редагувати ]
На сьогодні росія являється найпрямішою загрозою світовому порядку. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише CNN.
Через її варварську війну проти України та тривожний пакт з Китаєм.
росія сьогодні є найпрямішою загрозою світовому порядку з її варварською війною проти України та тривожним пактом з Китаєм та їх закликом до нових та дуже довільних міжнародних відносин.
З відповідною заявою глава Єврокомісії виступила в Токіо на 28-му саміті ЄС-Японія, під час якого на порядку денному була їхня підтримка України. Там також присутній і голова Європейської ради Шарль Мішель.
Наша співпраця в Україні має вирішальне значення в Європі, але вона також важлива в Тихоокеанському регіоні, і ми також хочемо поглибити наші консультації щодо більш наполегливого Китаю. Ми вважаємо, що Китай має стати на захист багатосторонньої системи, від якої він виграв у розвитку своєї країни.
Своєю чергою він підкреслив, що "ті, хто несе відповідальність за військові злочини, мають бути і будуть притягнуті до відповідальності".
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