Українські військові біля острова Зміїний підбили новітнє судно флоту росії "Всеволод Бобров". За попередньою інформацією, на його борту виникла пожежа.

Про це повідомляє спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Бартчук.

"Завдяки діям наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" - одне з новітніх в російському флоті",- повідомив Братчук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, пошкоджене судно прямує в окупований росією Севастополь. Ця інформація вимагає підтвердження. Однак те, що його підбили в районі зміїного.

"Сподіваюся, це не остання перемога в районі острова", - додав спікер ОВА.