Володимир Зеленський нагородив українських військових [ Редагувати ]
У неділю, 29 травня, президент України Володимир Зеленський нагородив українських військових.
Харківщина. Передові позиції наших військових. Відчуваю безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Дякую кожному з вас за службу!
по темі
Зеленський приїхав на передову на Харківщині. Це його перша офіційна поява за межами Київщини з початку війни
У неділю, 29 травня, президент України Володимир Зеленський пообіцяв українцям відбудувати Харків та область
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 194 військовослужбовців Збройних Сил України
Окупанти припинили наступальні дії та перейшли до оборони, аби уповільнити теми просування наших бійців
У Запорізькій області бійці українського спецназу СБУ знищили одразу 82 окупанти