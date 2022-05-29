ЗСУ провели неймовірну контратаку під Кривим Рогом [ Редагувати ]
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Біля Кривого Рогу ЗСУ провели спецоперацію, де знищили багато живої сили та техніи окупанта. В тому числі літак Су-35 та установки "Град".
Про це повідомляє мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Як повідомив голова Кривого Рогу, було проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу.
"Знищено 63 окупанти та 19 одиниць ворожої техніки, у тому числі сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак СУ-35. Дякуємо за мужність та відвагу наших солдатів", - написав Вілкул.
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