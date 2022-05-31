російські війська завдали ракетного удару по Слов'янську: є загиблі [ Редагувати ]
російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області. Внаслідок чого щонайменше троє людей загинуло, а ще шестеро поранені.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook.
"Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов'янську. Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок", - написав Кириленко.
За його словами, наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв та постраждалих можна буде говорити вже по їх завершенню.
"Цей авіаудар - черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди. Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тож знову закликаю: евакуюйтеся - збережіть свої життя. Путін веде війну на винищення українців", - зазначив Кириленко.
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