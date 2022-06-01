Санкції, введені США і Європейським союзом проти росії, вже діють у багатьох сферах. Але їх ефект багато в чому компенсується надходженнями до бюджету рф від продажу енергоносіїв. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, санкції проти росії вже потроху починають діяти. Але не варто чекати, що вони запрацюють миттєво. Наочніше за все їх робота видно в надходженні податків до бюджету рф. Вони істотно скорочуються в несировинних секторах.

Також економіка країни-агресора втрачає технології, креативність і повністю залежить від викопних енергоносіїв. На думку глави польського уряду, новим ударом по економіці рф можуть стати зміни ціни на нафту, і цей удар важко буде не відчути.