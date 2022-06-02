ЗСУ потопили пару швидкісних десантних катерів, що були приховані окупантами в Дніпро-Бузькому лимані з метою раптового вчинення диверсійно-розвідувальних дій.

Про це у Facebook повідомляє Оперативне командування"Південь".

Крім того, українські військові на південному напрямку за день збили кілька російських безпілотників. Також за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи знищили 21 солдата армії рф кілька артилерійських установок, чотири танки Т-72, три безпілотники, три польових склади боєприпасів.