ЗСУ потопили два російських катери [ Редагувати ]
ЗСУ потопили пару швидкісних десантних катерів, що були приховані окупантами в Дніпро-Бузькому лимані з метою раптового вчинення диверсійно-розвідувальних дій.
Про це у Facebook повідомляє Оперативне командування"Південь".
Крім того, українські військові на південному напрямку за день збили кілька російських безпілотників. Також за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи знищили 21 солдата армії рф кілька артилерійських установок, чотири танки Т-72, три безпілотники, три польових склади боєприпасів.
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