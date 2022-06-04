Російські окупанти з самого ранку завдали ракетного удару по Одеській області. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляється у Telegram-каналі речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Літаки стратегічної авіації Росії нанесли удар крилатою ракетою по одному з районів Одеської області. Ракета типу Х-59 влучила в сільске підприємство й за попередньою інформацією постраждалою дві людини", - заявив Братчук.

За словами речника, рятувальники вже ліквідували пожежу в будівлі підприємства.

Як відзначив Братчук, ймовірність ворожих атак по області залишається високою.