Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські окупанти з самого ранку завдали ракетного удару по Одеській області. Попередньо відомо про двох постраждалих.
Про це повідомляється у Telegram-каналі речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.
"Літаки стратегічної авіації Росії нанесли удар крилатою ракетою по одному з районів Одеської області. Ракета типу Х-59 влучила в сільске підприємство й за попередньою інформацією постраждалою дві людини", - заявив Братчук.
За словами речника, рятувальники вже ліквідували пожежу в будівлі підприємства.
Як відзначив Братчук, ймовірність ворожих атак по області залишається високою.
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