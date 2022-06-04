У п'ятницю, 3 червня, окупанти знову обстріляли Балаклію Харківської області. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Через дії окупантів поранення отримали 8 осіб, серед них 11-річна дитина. Також ворожі сили вчора обстріляли Харків, внаслідок чого поранення отримали двоє осіб. Крім того, окупанти атакували Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському.

По Харківському району завдано ракетного удару. Пошкоджені будинки, але без постраждалих.

За його словами, окупаційні війська намагалися вести наступ на Барвінкове, Святогірськ, Вірнопілля та Богородичне. Українські захисники утримали оборону області.