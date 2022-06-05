"Джонсон на межі відставки - Sunday Times [ Редагувати ]
Консервативна партія Великобританія наступного тижня може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону. Про це повідомляє Sunday Times.
Видання з посиланням на джерела пише, що партійне голосування про недовіру Джонсону планується на 8 червня. Необхідну кількість листів від членів парламенту вже зібрано або буде зібрано найближчим часом.
Приводом для відставки Джонсона може стати гучний скандал з вечірками в розпал жорстких локдаунів і COVID-обмежень. Сам він відмовляється йти з посади прем'єра, оскільки перед британським урядом стоять серйозні виклики.
Джерела BBC відзначають, що навряд чи наберуться необхідні 180 голосів за відставку Джонсона. У разі винесення вотуму недовіри він залишиться прем'єр-міністром до моменту обрання нового лідера партії.
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