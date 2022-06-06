Другу добу поспіль окупаційні війська гатять по Краматорську, Слов’янську, Авдіївці та Дружківці, накриваючи міста з ракет, "Градів", артилерії та танків. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Загалом росія за добу завдала ударів по 7 населеним пунктам Донецької області та вбила та поранила мирних жителів.

Російські війська били по населених пунктах - Авдіївка, Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ, Часів Яр, Нью-Йорк, Хромове.

За даними поліцейських, зафіксовано 11 ударів ракетами"повітря-земля", реактивними системами залпового вогню "Град", артилерією, танками.