Накривають міста з "Градів" та танків: окупанти другу добу обстрілюють ті ж самі міста у Донецькій області [ Редагувати ]
Другу добу поспіль окупаційні війська гатять по Краматорську, Слов’янську, Авдіївці та Дружківці, накриваючи міста з ракет, "Градів", артилерії та танків. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Загалом росія за добу завдала ударів по 7 населеним пунктам Донецької області та вбила та поранила мирних жителів.
Російські війська били по населених пунктах - Авдіївка, Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ, Часів Яр, Нью-Йорк, Хромове.
За даними поліцейських, зафіксовано 11 ударів ракетами"повітря-земля", реактивними системами залпового вогню "Град", артилерією, танками.
Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів. На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, багатоповерхівку, приміщення швидкої медичної допомоги, завод, сільськогосподарське підприємство та техніку, критичну інфраструктуру.
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