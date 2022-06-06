Прогноз погоди на 7 червня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
Погода
Джерело: Pexels
Джерело: Pexels
У вівторок, 7 червня, в Києві встановиться комфортна температура, буде хмарно, але з проясненнями.
Так, вночі стовпчики термометрів у столиці покажуть +16°, а вдень повітря прогріється до +24°...+26°. Без опадів.
Вітер переважно східний зі швидкістю до 2,1 м/с. Атмосферний тиск знижений, 747-749 міліметрів ртутного стовпа.
Погода в Україні 7 червня
- У Львові у вівторок буде невелика хмарність. Вночі +13°, вдень +26°.
- У Луцьку - невелика хмарність, вночі +14°, вдень +26°.
- У Рівному у вівторок очікується невелика хмарність, вночі +14°, вдень +25°.
- У Тернополі 7 червня вночі буде +13°, вдень +26°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +25°.
- В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +11°, вдень +26°.
- В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть +15°...+28°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі +13°, вдень +25°.
- У Вінниці завтра буде +13°...+25°, хмарно з проясненнями.
- У Житомирі у вівторок буде вночі +13°, вдень +24°, хмарно з проясненнями.
- У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +17°, вдень +24°.
- У Кропивницькому температура вночі буде +13°, вдень +26°, хмарно з проясненнями.
- У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +14°...+24°.
- В Одесі 7 червня - ясно і безхмарно, температура вночі +18°, вдень +27°.
- У Херсоні у вівторок вночі +17°, вдень +28°, практично безхмарно.
- У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +28°.
- У Запоріжжі температура вночі +17°, вдень +28°, невелика хмарність.
- У Сумах завтра температура повітря становитиме +12°...+24°, хмарно з проясненнями.
- У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +13°, вдень +26°.
- У Дніпрі температура вночі буде +15°, вдень +26°, невелика хмарність.
- У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +14°...+23°.
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