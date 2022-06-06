В Україні спростили отримання витягу про місце проживання - Мінцифри [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
Українці зможуть отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою за допомогою порталу "Дія".
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.
"Цифровізували одну з найпопулярніших довідок серед українців - виписку про місце проживання. Її вже можна отримати на порталі "Дія" лише за 1 хвилину", - розповів Федоров.
Для того щоб отримати випискунеобхідно:
- авторизуватись на порталі "Дія";
- вибрати послугу "Виписка з реєстру територіальної громади";
- натиснути "Отримати виписку".
При цьому міністр зазначив, що отриманий електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи зручному носії.
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