російські військові обстріляли з РСЗВ Київський та Слобідський райони Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський, Лозівський та Золочівський райони області.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В Харкові був обстріляний стадіон "Металіст" та інфраструктура Київського району. Вночі внаслідок влучання снаряду росіян сталася пожежа в приватному будинку в Київському районі", - розповів він.

За словами Синєгубова, рятувальники дістали з-під завалів 52-річного чоловіка. Він серйозно не постраждав. Поранення отримала 70-річна жінка. Загалом в Харкові поранення отримали 3 особи.

Що стосується обстрілів області, то в с. Дергачі під удар потрапило приватне підприємство, сталася пожежа.

"В с. Слобожанське Красноградського району внаслідок обстрілу знищено більше 20 автомобілів. Через влучання боєприпасів в області горять ліси та трава", - каже голова регіону.

Синєгубов додав, що в м. Дергачі 1 людина загинула, 2 отримали поранення. В с. Чорноглазівка Богодухівського району 1 людина загинула. В Ізюмському районі - 1 поранений. В селі Уди Богодухівського району 1 поранений. Загалом за добу в області 2 загиблих, 7 поранених.