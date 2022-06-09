Агресія росіїї: кількість постраждалих дітей зросла [ Редагувати ]
В результаті повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждала понад 751 дитина. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.
З них загинули 263 дитини, а отримали поранення 488.
Найбільше від російської агресії постраждало дітей у:
- Донецькій області - 190,
- Харківській - 132,
- Київській - 116,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 53,
- Херсонській - 52,
- Миколаївській - 47,
- Запорізькій - 30,
- Сумській - 17,
- у Києві - 16,
- Житомирській - 15.
За даними відомства, в Харківській області в результаті обстрілів окупантами об'єктів цивільної інфраструктури отримали поранення 10 дітей. Про це стало відомо в ході фіксації кримінальних правопорушень.
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