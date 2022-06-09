Наступ росії на Донбасі: британська розвідка назвала новий напрямок [ Редагувати ]
За останні 48 годин Східна група військ (ВГВ) росії, ймовірно, також активізувала свої зусилля з просування південніше Ізюма. Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.
Як наголошується в повідомленні, просування росії на Ізюмському напрямку застопорилося з квітня, після того як українські війська вміло використовували місцевість, щоб уповільнити просування росії.
За даними британської розвідки, росія, ймовірно, намагалася відновити Східну групу військ після того, як вона понесла дуже важкі втрати в ході невдалого наступу на Київ, але її підрозділи залишаються недостатньо укомплектованими.
росія, ймовірно, прагне набрати обертів в цьому районі, щоб чинити подальший тиск на Сєвєродонецьк і дати можливість просунутися вглиб Донецької області.
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