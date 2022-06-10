Міністр фінансів США Джанет Єллен запропонувала створити коаліцію країн, що вводять санкції проти росії. На думку міністра, це допоможе зробити санкції більш дієвими.

У березні росія посіла перше місце у світі за кількістю введених санкцій, обійшовши за цим показником Іран і Сирію.

"На мій погляд, нам необхідна досить численна група країн, які були б згодні вводити санкції проти Росії. Створення такої коаліції необхідно, щоб зробити санкції більш ефективними в глобальному масштабі", - заявила вона.