До Ради Безпеки ООН увійшли нові країни [ Редагувати ]
Джерело: DW
Генеральна Асамблея ООН своїм голосуванням обрала на роль непостійних членів Ради Безпеки п'ять країн: Еквадор, Японію, Мальту, Мозамбік і Швейцарію.
Нові країни приступлять до роботи у складі Радбезу ООН з 1 січня 2023 року. Новообрані члени замінять Індію, Ірландію, Кенію, Мексику та Норвегію.
До Ради Безпеки ООН входять 15 країн - п'ять постійних членів і десять непостійних, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки. Щоб отримати місце непостійного члена РБ, за країну повинні проголосувати не менше двох третин Генасамблеї.
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