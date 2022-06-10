Загальна мобілізація в Україні триває: кого мобілізовуватимуть та де можуть вручати повістки [ Редагувати ]
Загальна мобілізація в Україні триває. І продовжуватиметься мінімум до 23 серпня. У Збройних силах вкотре роз'яснили кого саме мобілізовуватимуть, де можуть вручати повістки і чи після виклику до військкомату можуть відразу відправити на фронт. Анна Каменєва вивчила відповіді війькових та юристів - і детально розкаже про усі нюанси мобілізації.
Ось це і є повістка до військкомату. На когось оцей невеликий папірець наводить страх. А хтось, не чекаючи виклику, сам добровільно йде до військкомату. Тож хто і де може вручити вам повістку? І що буде, якщо проігнорувати виклик? Давайте розставимо усі крапки над і.
Отож. Повістки бувають чотирьох видів: для уточнення облікових даних, на проходження медкомісії, на строкову військову службу - утім зараз такі повістки не вручають, бо призов в умовах загальної мобілізації - скасований. І власне - останній документ - мобілізаційне розпорядження. Тобто у цій повістці зазначено про обов'язок з'явитися у збірний призовний пункт упродовж 24 годин.
Вручити повістку можуть працівники органів місцевого самоврядування, військові, правоохоронці чи навіть роботодавець. В умовах війни - це може бути виклик і по телефону. А от де саме дозволяється вручати повістку? У прес-службі сухопутних військ зсу роз'яснили: по суті будь-де, не лише за місцем проживання, а й на вулиці, на ринку, на заправці, на блокпостах.
Михайло Ілляшев, адвокат:
Законодавство передбачає: будь-який виклик громадянина будь-де, він буде законний, за умови, що виклик здійснюється уповноваженою особою. Уповноважена особа - керівник центру комплектації.
Якщо ж не з'явитися до військкомату - доведеться платити штраф. Від майже двох до майже 3 із половиною тисяч гривень. Ба більше, порушника може затримати і Нацполіція, аби доставити до територаільного центру комплектування.
Михайло Ілляшев, адвокат:
Кримінальна відповідальність, вона передбачена за ухилення, і тут мова буде йти, що треба довести правоохоронним органам, що вона навмисно ухилялась від мобілізації. Вони будуть нести відповідальінсть кримінальну - від 3 до 5 років.
Та головне питання - повістка дорівнює мобілізація? Відразу в армію? На передову? Відповідь - ні. В ЗСУ роз'яснили: якщо у вас немає досвіду, то вас спочатку навчатимуть.
Непідготовлені військовозобов'язані, без досвіду проходження військової служби або підготовки на навчальних зборах, направляються для підготовки. Вони навчаються у спеціалізованих центрах (полігонах), на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації при ВВНЗ (офіцери запасу).
Також у ЗСУ роз'яснюють - немає жодних хвиль мобілізації. Це все умовно. Перевагу передусім віддають мотивованим, з високими морально-діловими якостями та відповідною підготовкою. Є потреба в наборі фахівців дефіцитних спеціальностей. Трохи раніше радник Офісу президента Олексій Арестович також заявляв: нині немає сенсу мобілізовувати одразу тисячі людей.
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента:
У нас людской резерв превышает наличие техники той же самой. Это раз. Во-вторых, мы держим людей, а особо вооружить их нечем. Чего ж их много призывать? Разве что по отдельным спеціальностям.
І коротко нагадаю - хто ж може бути мобілізованим? Усі громадяни віком від 18 до 60 років – військовозобов'язані. Не підлягають мобілізації жінки і чоловіки, у яких троє і більше дітей, або ті, хто самостійно виховує неповнолітніх, або дитину із інвалідністю. Також не мобілізують тих, кого "забронювали" - це зазвичай працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, а також деяких підприємств та організацій. Не підлягають мобілізації і народні депутати.
Утім навіть якщо ви входите в ці категорії і вас викликали повісткою – з'явитися треба, радять юристи. Аби надати усі документи, які підтверджують ваше звільнення від призову. Мобілізація, нагадаю, триватиме ще щонайменше до 23 серпня.
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