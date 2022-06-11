У суботу, 11 червня, в Україні у західних та південних областях очікуються грозові дощі. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

При цьому місцями прогнозують град.

За даними синоптиків, сьогодні в західних, а вдень місцями і в Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі та грози. В окремих районах західних областей град та пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значні дощі.

У решті областей - без опадів. Вітер східних напрямків, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +14 +17, вдень +29 +32 градусів;

на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +25 +29;

у східних областях вночі +14 +17, вдень +31 +33 градусів;

на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +24 +31;

у центральних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градусів

В столиці без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +16 +18 градусів, а вдень прогріється до +29 +34.