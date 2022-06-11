Фантазия без границ: какие товары для творчества купить ребенку [ Редагувати ]
Дети от природы обладают неуемной фантазией и воображением. А проявляются они через творчество. Кто-то любит рисовать, кто-то петь, а кто-то вышивать бисером. У каждого ребенка свои увлечения, и если вы думаете, что ваш малыш как-то отличается, значит, вы просто еще не нашли то занятие, которое ему интересно.
Что купить ребенку для творческого развития
У каждого ребенка творческие способности проявляются по-своему – тут нет правил и канонов. Совместные занятия с красками или глиной помогают наладить гармоничные отношения с родителями или друзьями. Через творчество дети познают мир и развивают чувство прекрасного.
Умение выражать свои эмоции в рисунках, вышивке или других поделках – очень хороший навык. Такие люди редко грустят, их не пугает одиночество, да и в обществе они чувствуют себя намного свободнее.
Если говорить о видах самовыражения, стоит выделить несколько основных направлений:
- Лепка. Если ваш ребенок посещает детский сад, то вы знаете, что лепка – один из обязательных элементов подготовительной программы для детей. В процессе изготовления поделок ребенок разрабатывает пальцы, тренирует мелкую моторику. Это способствует развитию речи, усиливает мозговую деятельность.
- Рисование. Любой ребенок любит рисовать, просто нужно найти, что ему подходит больше. Предложите юному художнику кисти, краски, карандаши и фломастеры, раскрасьте вместе с ним картину по номерам или просто предложите проявить фантазию.
- Вышивание и шитье. Таки видом творчества чаще всего увлекаются девочки, но и некоторые мальчишки тоже не прочь взять в руки иголку. Существует множество различных техник вышивания, доступные как малышам, так и детям постарше, нужно только найти свой вариант.
- Плетение. Многим детям нравится несколько подзабытое в наше время искусство макраме. Некоторые учатся плести из бисера или использовать ленты. Предложите ребенку разные варианты, возможно, ему понравится.
Существуют и другие виды творчества. В продаже можно найти наборы по выжиганию или выпиливанию из фанеры, кейсы для создания украшений, варианты по работе с глиной, гипсом и другими материалами. Интересное занятие сможет подобрать себе каждый ребенок, а взрослым остается лишь направлять его и поддерживать во всех начинаниях
по темі
Ангеліна тримає в руках пензлик. Малює рибок. Їх оселила у блакитному морі. Старається, бо прикрашає не просто аркуш паперу, а частинку України.
Останній Лєнін Ужгорода. 30 років сяяв на стіні багатоповерхівки, і нарешті його зафарбували. В Ужгороді волонтери на місці портрета радянського вождя пролетаріату намалювали мурал.
У ньому розказують, як поводитися під час воєнного стану. Сподіваються, що чотирилапі швидше достукаються до дітей та допоможуть їм краще запам'ятати правила безпеки.
Свою маму Катя не бачила 7 місяців. Перед повномасштабним вторгненням дівчинка із дитячого центру реабілітації планувала повернутись додому.
Мотали, замовляли й нашіптували на перемогу. Майстрині національної спілки жінок та Великої ради матерів України зібралися разом - щоби помолитися за силу, волю й добру долю батьківщини.