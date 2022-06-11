Дети от природы обладают неуемной фантазией и воображением. А проявляются они через творчество. Кто-то любит рисовать, кто-то петь, а кто-то вышивать бисером. У каждого ребенка свои увлечения, и если вы думаете, что ваш малыш как-то отличается, значит, вы просто еще не нашли то занятие, которое ему интересно.

Проявить скрытые таланты и развить воображения малышам помогают товары для детского творчества . С помощью красок, карандашей или полимерной глины дети учатся выражать эмоции, проживать разные неприятности и выражать свой внутренний мир. Даже опытные психологи рекомендуют через творчество проявлять скрытые страхи ребенка и учат работать с ними.

Что купить ребенку для творческого развития

У каждого ребенка творческие способности проявляются по-своему – тут нет правил и канонов. Совместные занятия с красками или глиной помогают наладить гармоничные отношения с родителями или друзьями. Через творчество дети познают мир и развивают чувство прекрасного.

Умение выражать свои эмоции в рисунках, вышивке или других поделках – очень хороший навык. Такие люди редко грустят, их не пугает одиночество, да и в обществе они чувствуют себя намного свободнее.

Если говорить о видах самовыражения, стоит выделить несколько основных направлений:

Лепка. Если ваш ребенок посещает детский сад, то вы знаете, что лепка – один из обязательных элементов подготовительной программы для детей. В процессе изготовления поделок ребенок разрабатывает пальцы, тренирует мелкую моторику. Это способствует развитию речи, усиливает мозговую деятельность.

Рисование. Любой ребенок любит рисовать, просто нужно найти, что ему подходит больше. Предложите юному художнику кисти, краски, карандаши и фломастеры, раскрасьте вместе с ним картину по номерам или просто предложите проявить фантазию.

Вышивание и шитье. Таки видом творчества чаще всего увлекаются девочки, но и некоторые мальчишки тоже не прочь взять в руки иголку. Существует множество различных техник вышивания, доступные как малышам, так и детям постарше, нужно только найти свой вариант.

Плетение. Многим детям нравится несколько подзабытое в наше время искусство макраме. Некоторые учатся плести из бисера или использовать ленты. Предложите ребенку разные варианты, возможно, ему понравится.

Существуют и другие виды творчества. В продаже можно найти наборы по выжиганию или выпиливанию из фанеры, кейсы для создания украшений, варианты по работе с глиной, гипсом и другими материалами. Интересное занятие сможет подобрать себе каждый ребенок, а взрослым остается лишь направлять его и поддерживать во всех начинаниях