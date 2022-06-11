Погрози Китаю почати війну за Тайвань: як відреагувли у Пентагоні [ Редагувати ]
Китай використовує все більш агресивний підхід до територіальних претензій. США надалі підтримуватимуть Тайвань. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, пише Reuters.
При цьому глава Пентагон заявив, що США зроблять все можливе, щоб запобігти конфлікту.
КНР використовує все більш агресивний підхід в тому, що стосується його територіальних претензій. Наша політика не змінилася. Але, на жаль, це не стосується Китаю. Ми зробимо все можливе, щоб впоратися з цією напругою, запобігти конфлікту і досягти миру і процвітання.
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