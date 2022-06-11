Китай використовує все більш агресивний підхід до територіальних претензій. США надалі підтримуватимуть Тайвань. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, пише Reuters.

При цьому глава Пентагон заявив, що США зроблять все можливе, щоб запобігти конфлікту.